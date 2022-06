Chiara Ferragni visita i nuovi uffici e sceglie un look che esalta l’underboob

Chiara Ferragni visita i suoi nuovi uffici milanesi sfoggiando un underboob molto apprezzato dai suoi followers - FOTO

"Un amministratore delegato alla moda in visita ai nuovi uffici". Questa è la didascalia alla gallery postata sul suo profilo Instagram da Chiara Ferragni, che per l’occasione ha sfoggiato un top crop rivelando un underboob molto apprezzato dai suoi followers.

Così, Chiara Ferragni per visitare i suoi nuovi uffici di Milano, ha scelto un look che esalta l'underboob. L’imprenditrice digitale è pronta per affrontare un altro trasloco e trasferire la sua socità in in via Turati (Milano). Per visionare il nuovo headquarter ha scelto un look da vera boss lady. Chiara ha indossando un pantalone e un top crop della maison Miu Miu, che sulle passerelle ha decretato il ritorno di alcuni elementi tipici della moda anni Novanta-Duemila. Ecco sono tornati i jeans a vita bassissima, le minigonne, i micro top con l'ombelico bene in vista, l'intimo che si intravede dai pantaloni.

Chiara Ferragni è subito pronta a rilanciare la moda di quel periodo e non solo, di recente ha più volte dimostrato di apprezzare particolarmente questo stile da scolaretta. A New York, in occasione della scorsa Fashion Week di febbraio, ha sfidato il freddo della metropoli indossato proprio uno degli outfit iconici della collezione Spring/Summer 2022 di Miu Miu: micro gonna a pieghe a vita bassissima e maglioncino crop, messo sopra a una camicetta corta. Più di recente Fedez l'ha paragonata a un manga vedendola con un look simile.

Leggi anche: