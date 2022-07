Compleanni oggi: i compleanni VIP del 23 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 23 luglio 2022

Oggi 23 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Massimo Boldi

Nato a Luino il 23 luglio 1945, oggi compie 77 anni

Massimo Boldi è un attore, comico, produttore cinematografico, musicista e conduttore televisivo. In carriera ha vinto 11 Telegatti. Inizia come batterista per poi passare alla comicità al Derby Club. Dopo alcuni successi al botteghino come Scuola di ladri e Yuppies inizia negli Anni 80 il sodalizio con Christian De Sica che si concluderà nel 2004 per poi riprendere nel 2018.

Sergio Mattarella

Nato a Palermo il 23 luglio 1941, oggi compie 81 anni

Sergio Mattarella un politico, giurista, accademico e avvocato. E' presidente della Repubblica italiana dal 3 febbraio 2015. Dal 1983 al 2003 è stato deputato per la Democrazia Cristiana e poi del Partito Popolare Italiano. Ha anche ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), ministro della pubblica istruzione (1989-1990), vicepresidente del Consiglio (1998-1999), ministro della difesa (1999-2001) e infine di giudice costituzionale (2011-2015). E' stato il secondo presidente delle Repubblica ad essere ri-eletto per un secondo mandato dopo Napolitano e il più votato dopo Pertini.

Edoardo Bennato

Nato a Napoli il 23 luglio 1946, oggi compie 76 anni

Edoardo Bennato è un cantautore conosciuto per brani come Un'estata italiana con Gianna Nannini, Il gatto e la volpe, Sono solo canzonette, Un giorno credi, W la mamma e altre.

Michele Emiliano

Nato a Bari il 23 luglio 1959, oggi compie 63 anni

Michele Emiliano è un politico e magistrato. E' presidente della Regione Puglia dal 26 giugno 2015 ed è stato sindaco di Bari dal 2004 al 2014.

