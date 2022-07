Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 27 luglio 2022

Oggi 27 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Maria Grazia Cucinotta

Nata a Messina il 27 luglio 1968, oggi compie

Maria Grazia Cucinotta è una ex modella, attrice e produttrice cinematografica. Esordisce al cinema con Vacanze di Natale '90 dopo una carriera da valletta. La fama internazionale arriva con il film Il Postino, in cui recita accanto a Massimo Troisi, e per il film Il mondo non basta della saga di 007. Ha anche prodotto il film All the Invisible Children. Dal 2021 conduce il programma TV L'ingrediente perfetto su La7.

Renato Mannheimer

Nato a Milano il 27 luglio 1947, oggi compie

Renato Mannheimer è un sociologo, sondaggista, saggista e accademico. E' il numero uno dell'ISPO, Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione. In passato è stato ospite fisso di Porta a Porta e collabora con Corriere della Sera e Il Giornale.

Leggi le ultime news su:

Clemente Russo

Nato a Cosenza il 27 luglio 1982, oggi compie

Clemente Russo è un ex puglile e personaggio televisivo. Da sportivo è stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 oltre che vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012. Dal 2021 è direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. In TV ha condotto diversi programmi come Fratello maggiore e Colorado oltre ad aver partecipato come concorrente a La Talpa, Grande Fratello VIP e L'Isola dei Famosi.

Peppino di Capri

Nato a Capri il 27 luglio 1939, oggi compie

Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è un cantante, pianista e attore. Nel 1970 vince il Festival della Canzone Napoletana con Me chiamme ammore e due volte il Festival di Sanremo con Un grande amore e niente più (1973) e Non lo faccio più (1976). Tra i suoi più grandi successi troviamo brani come Champagna e Roberta.