Compleanni oggi: i compleanni VIP del 27 settembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 27 settembre 2022

Oggi 27 settembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Francesco Totti

Nato a Roma il 27 settembre 1976, oggi compie 46

Francesco Totti è un ex calciatore, di ruolo attaccante, e bandiera della Roma. Con i giallorossi ha vinto uno scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. E' stato anche campione del mondo con l'Italia nel 2006. Si è ritirato nel 2019. Sposato con Ilary Blasi è finito nel mirino dei rotocalchi per la rottura avvenuta nell'estate del 2022.

Jovanotti

Nato a Roma il 27 settembre 1966, oggi compie 56 anni

Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini è un cantautore, rapper e disc jockey. Lanciato negli Anni 80 da Claudio Cecchetto, si discosta in breve tempo dall'hip hop per avvicinarsi alla world music e in seguito al cantautorato. Tra i suoi brani più famosi figurano Ciao mamma, Serenata Rap, Un raggio di sole, (Tanto)^3, Fango, Per te. Nel 2019 e 2022 ha organizzato il Jova Beach Party.

Virginia Raffaele

Nata a Roma il 27 settembre 1980, oggi compie 42 anni

Virginia Raffaele è è un'attrice, comica, imitatrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Ottiene la notorietà insieme al duo Lillo & Greg nei primi anni 2000 ma il vero successo arriva con Mai Dire Grande Fratello Show. Nel 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio e nel 2015 in quello di Amici di Maria de Filippi. L'anno successivo è co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo. Nel 2019 è invece conduttrice della kermesse musicale. Nel 2022 partecipa alla seconda edizione di LOL - Chi ride e fuori.

Nicola Porro

Nato a Roma il 27 settembre 1969, oggi compie 53 anni

Nicola Porro è un giornalista, blogger, autore e conduttore televisivo, conduttore radiofonico e saggista. Nel 2003 lavora per Il Giornale dopo un esperienza a Il Foglio e come portavoce di Antonio Martino durante il governo Berlusconi I. Dal 2013 al 2017 conduce In Onda. Nel 2016 conduce Matrix e l'anno successivo gli affianca quella di Quarta Repubblica. E' vice-direttore de il Giornale.

Luca Parmitano

Nato a Paternò il 27 settembre 1976, oggi compie 46 anni

Luca Parmitano è un militare e astronauta. E' stato il primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2013 e il primo italiano (terzo europeo) al comando dell'Iss durante la Expedition 61.

