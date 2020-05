Coronavirus, la Puglia traina la ripartenza. Palazzo Rodio riapre agli ospiti

Camere da letto ampie, grandi ed eleganti saloni, un giardino riservato e la bellezza del centro storico di Ostuni, in Puglia tra mare e riserve naturali. In una parola Palazzo Rodio, dimora di chàrme, un gioiello incastonato nella città bianca di Ostuni dove gli ospiti non vedono l’ora di ritornare.

E’ scattato il conto alla rovescia per la riapertura di Palazzo Rodio per una vacanza in perfetto stile italiano. Tutto è stato curato sin nei minimi dettagli per garantire il relax e la piena sicurezza nel rispetto delle raccomandazioni Oms: costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti, messa a disposizione gratuita per gli ospiti di guanti, mascherine e igienizzanti, che saranno utilizzati anche dal personale addetto all’accoglienza.

Palazzo Rodio riapre agli ospiti. Fase 2, un modello per le vacanze in perfetta igiene e sicurezza

Durante il lockdown Palazzo Rodio si è rifatto il look. Sono stati lucidati i pavimenti, restaurati gli affreschi che decorano la volta del salone e interamente rifatti impianti e servizi di uno dei quattro appartamenti. Impreziosito anche il giardino con nuovi interventi di giardinaggio.

E’ ora quindi di spalancare le porte e accogliere i nuovi ospiti, i quali sono molto spesso viaggiatori riservati e curiosi, molto gelosi della propria privacy.

E in fatto di privacy, Palazzo Rodio è la soluzione ideale. Infatti offre quattro ampi e comodi appartamenti indipendenti, dove è possibile utilizzare la cucina per prepararsi i pranzi e le cene in perfetta autonomia. Le sale sono così grandi che, molto spesso, arrivano ad occupare lo stesso spazio di un bilocale di città per la meraviglia degli ospiti che, del resto, hanno premiato Palazzo Rodio, attribuendogli un punteggio altissimo su booking pari a 9.4. “Sarà per le sue atmosfere d’altri tempi, sarà per le sale ampie dove ti ci perdi… sarà per i suoi bellissimi decori che mi fanno sentire una principessa… non vedo l’ora di tornare a Palazzo Rodio per lasciarmi alle spalle un po’ di stress emotivo accumulato in questi lunghi giorni di lock down”, si legge in una recensione sulla pagina FB di Palazzo Rodio.

A due passi dal centro storico di Ostuni, Palazzo Rodio permette di trascorrere la vacanza ideale, lontani dallo stress, esattamente come si faceva una volta in dolce villeggiatura. Si può scegliere di trascorrere tutto il tempo all’ombra profumata dell’aranceto, nel giardino interno, magari leggendo un bel libro oppure godere del bellissimo mare di Ostuni che presenta una costa frastagliata con tante piccole baie dorate tra sabbia e scogliera, fare una pedalata nel parco delle Dune Costiere (a soli sei chilometri) o nella vicina riserva naturale di Torre Guaceto (distante appena 10 chilometri). E la sera, con calma e senza fretta, l’ideale è lasciarsi cullare dalla bellezza del centro storico di Ostuni. Per una vacanza in perfetto stile italiano.