Cristina Scuccia, dopo l'Isola un disastro: "Rientro terribile in Italia"

Cristina Scuccia rimpiange l'Isola dei Famosi, il pubblico non apprezza la svolta dell'ex suora

L'Isola dei Famosi è stato un tentativo per Cristina Scuccia di re-inventarsi per il pubblico italiano e farsi apprezzare sotto nuove vesti ma l'effetto è stato esattamente l'opposto. L'ex suora è diventata famosa per la vittoria di The Voice e dopo aver abbandonato il convento si è posta come una sorta di icona pop, confermata dal lancio del suo ultimo singolo.

Cristina Scuccia si è aperta durante l'Isola dei Famosi, raccontando i motivi per cui ha scelto di diventare suora e soprattutto rivelando di fatto la sua bisessualità. Cristina infatti ha confermato di avere una una compagna che l'aspetta a Madrid e che le mancava molto.

Nonostante il tentativo di mostrarsi senza filtri o maschere, Cristina Scuccia non è riuscita a conquistare il cuore degli italiani. In molti commenti ai suoi post sui social network, infatti, l'ex suora viene accusata di apparire poco umile e questo non piace al pubblico.