George Clooney dopo anni sbotta sulla Canalis: "Ecco cosa faceva in camera"

George Clooney racconta alcuni particolari di quando faceva coppia con Elisabetta Canalis

Hanno fatto sognare milioni di fan e fanno ancora parlare della loro storia d'amore, che ormai risale al lontano 2009. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e George Clooney. Quando si sono lasciati non hanno dato molte spiegazioni, ma hanno alimentato molti rumors.

Ora, come scrive Lineadiretta24.it c'è un amico dell'attore che rivela alcuni dettagli della coppia. Oggi George Clooney è sposato con l’avvocata Amal Alamuddin, da cui sono nati due gemelli: Ella e Alexander. Mentre Elisabetta si è separata dal marito chirurgo ortopedico Brian Perri e dalla loro unione è nata la figlia Skyler Eva. Ritornando alla rivelazione dell'amico di George Clooney, sempre come scrive Lineadiretta24.it Elisabetta Canalis aveva delle curiose abitudini in camera da letto. Naturalmente la notizia ha incuriosito molto i fan.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri: è ufficiale. Ecco i motivi