Ilary Blasi "risponde" alle notizie sulla crisi con Totti e il divorzio

Totti e Ilary divorziano? La storia su Instagram che spiazza tutti

Ilary Blasy e Francesco Totti sono in crisi? Il matrimonio della coppia è finito tra tradimenti e litigi? Il divorzio è imminente? Le voci che si sono rincorse in questi giorni sono tante e variagate: hanno parlato giornalisti, amici o presunti tali della coppia, esperti di gossip, tutti tranne i due protagonisti. Ilary e Francesco non hanno né smentito né confermato le voci, ma oggi, martedì 22 febbraio, è arrivata una story sul profilo Instagram della Blasi a interrompere il silenzio stampa.

Alla signora Totti sono stati attribuiti diversi presunti flirt e tradimenti che sarebbero alla base della rottura con il ventennale marito Francesco: la voce più insistente la vede invaghita del coreografo Luca Tommassini, con cui si è spesso presentata in pubblico e ha passato le vacanze di Natale in Lapponia (ne abbiamo parlato qui). Sui social sono piovuti attacchi da più fronti contro la showgirl, nonostante l'assenza di prove e conferme.

Oggi Ilary ha deciso di rispondere a modo suo, con l'ironia, l'eleganza e la discrezione che la distinguono: sul proprio profilo Instagram, la Blasi ha pubblicato un breve video in cui, indossando un maglione Balenciaga abbinato agli occhi azzurri, guarda in camera con furbizia e fa una bella linguaccia.

Casualità? Concidenza? O forse la story ha altri riferimenti che non cogliamo? In molti ci hanno visto, o voluto vedere, una replica a tutto il clamore sollevato da Dagospia sul suo matrimonio. La stessa Ilary, pochi giorni fa intervistata dall'amica Silvia Toffanin, aveva dichiarato: "Sono sposata con lo stesso uomo da vent'anni, ma se sto un mese senza pubblicare una foto subito dicono che ci siamo lasciati". E questo, secondo molti, è anche il motivo per cui né lei né Totti hanno smentito quelle che sarebbero fake news: semplicemente per non dare troppa importanza a voci infondate. Sarà vero? Tutta l'Italia resta col fiato sospeso in attesa di scoprirlo.

