“Maria Elena nei Boschi”, ironia social sulla foto dell’ex ministra

Maria Elena Boschi e la foto in campagna che scatena i social

In una foto pubblicata su Instagram Maria Elena Boschi si mostra con insoliti abiti. Stavolta niente tajer ma vestitino color rosso dai motivi floreali. Nessun intervento a Montecitorio o lite tv a far notizia. L’ex ministra è immortalata con uno sfondo campagnolo, immersa nel verde. “La campagna per me è casa. Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate”, si legge nella didascalia a corredo dell’immagine.

I social non hanno perso l’occasione di commentare il post e inondare la rete di simpatiche battute. Pussy San scrive: “Maria Elena nei Boschi?”, giocando col nome della capogruppo alla Camera di Italia Viva. Pier Giorgio commenta: “Troppo facile apprezzare la campagna, quella Toscana è meravigliosa. Buona Primavera Ministro”. Un utente col nickname “fiorentino” dice: “Bellissima. Grazie Maria Elena grande donna e grande politico”. Lorenzo Lanzige fa notare che “una persona fa un'osservazione profonda e i commenti sono invece a senso unico sull'aspetto fisico... mah!”. C’è anche chi non le risparmia qualche commento sarcastico come “misericordiaandrea” che scrive: “Ecco così mi piaci lascia perdere la politica”.

