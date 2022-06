Niente sesso, siamo fidanzati: il Vaticano invita i giovani alla castità

Il Vaticano invita i giovani alla castità prematrimoniale

"Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso, perché dà tempo ai nuovi sposi di stare insieme, di conoscersi meglio, senza pensare immediatamente alla procreazione e alla crescita dei figli". Lo si legge nel documento "Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale" proposto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

"Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune". La castità "va presentata come autentica 'alleata dell’amore', non come sua negazione". La castità, continua il documento, "è la via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri. La castità insegna ai nubendi i tempi e i modi dell’amore vero, delicato e generoso, e prepara all’autentico dono di sé da vivere poi per tutta la vita nel matrimonio". "Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile parlare della virtù della castità".

