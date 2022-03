Terza guerra mondiale Russia Ucraina: profezia del 68, coincidenza inquietante

Terza Guerra Mondiale, il "maledetto" 68 nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

In queste settimane fa molto discutere la profezia del numero 68 legata all'ipotetica Terza Guerra Mondiale che scoppierebbe in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin. Di cosa si tratta? La data che ha fatto partire il conflitto è il 24.02.2022 e dunque 24+2+20 + 22 = 68.

Terza Guerra Mondiale: il numero 68 che ricorre anche nella Prima e Seconda. Ma...

Quella della Prima Guerra Mondiale (che iniziò con la dichiarazione di belligeranza dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando)? 28.07.1914 e dunque 28+7+19+14 = 68. Quella della Seconda Guerra Mondiale (che partì con l'attacco della Germania nazista di Adolf Hitler alla Polonia)? 01.09.1939 e dunque 1+9+19+39 = 68. Insomma, torna sempre il 68. Da qui le paure di alcune persone, le teorie sul web, il mistero e via dicendo. Va però sottolineata una cosa che rende la coincidenza un pochino meno inquietante: in ogni mese dell’anno si raggiunge la cifra 68 sommando i numeri delle date. A marzo è successo il 23, ad aprile sarà il 22 aprile.

