Ultime notizie di gossip 10 gennaio 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 10 gennaio 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 10 gennaio 2023 troviamo i fisici statuari di Ilary Blasi e Miriam Leone in vacanza nei soli tropicali e la nuova vita in Rai di Alessia Marcuzzi. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 10 gennaio 2023:

Alessia Marcuzzi come nessuno l'ha mai vista prima...GUARDA LA FOTO INTROVABILE DELLA SHOWGIRL. La Marcuzzi, che oggi debutterà in Rai con Boomerissima, ha poi rivelato: "A Mediaset non mi riconoscevo più"....LEGGI LE PAROLE AL VETRIOLO CONTRO IL BISCIONE DELLA MARCUZZI

Il principe Harry continua agli attacchi alla famiglia reale inglese: "L'accanimento su Meghan? Colpa dei miei genitori"...LEGGI LE ULTIME RIVELAZIONI SULLA ROYAL FAMILY

Vaffanvip, esce su tutte le piattaforme la canzone inno delle persone famose ma senza talento...ASCOLTA VAFFANVIP

Il Monza pareggia e Marta Fascina, compagna di Berlusconi, si scatena: "Interista vaffan..lo"...GUARDA IL VIDEO DELLA FASCINA SUPERTIFOSA

Ilary Blasi fa impazzire i fan con scatti bollenti dalla Thailandia...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI ILARY BLASI

Miriam Leone sotto il sole d'Africa in bikini e in tutta la sua bellezza...GUARDA LE FOTO DA URLO DI MIRIAM LEONE

Un nuovo supergruppo musicale potrebbe nascere dalla fusione dei membri restanti dei Rolling Stones e Beatles...LEGGI LA CLAMOROSA INDISCREZIONE SULLA FUSIONE DELLE DUE BAND