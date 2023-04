Ultime notizie di gossip 11 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 11 aprile 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 11 aprile 2023 troviamo le curve pericolose di Valentina Vignali e Sharon Stone oltre all'ultima polemica sui Ferragnez a Dubai. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 11 aprile 2023:

L'appello di Ezio Greggio alla mamma di Enea: "Torna, ha bisogno di una vera madre". Sui social impazza la polemica...GUARDA IL VIDEO DI GREGGIO CHE HA SCATENATO UN PUTIFERIO

Valentina Vignali stupisce gli USA con il suo fisico statuario...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA VIGNALI

Sandra Milo racconta a Domenica In della violenza subita in gioventù ma afferma: "Denunciare non serve a nulla"....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA CONFESSIONE DI SANDRA MILO

Federico Fashion Style sbotta sui social contro 'ex compagna: "Dov'è mia figlia? Sono stufo"...LEGGI LA NEW COMPLETA SUL FEDERICO FASHION STYLE

Polemica sui Ferragnez a Dubai dopo le critiche agli Emirati: "La Disneyland degli orrori"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI FERRAGNEZ

Di Cioccio a Verissimo: "So chi mi ha infettato con l'HIV"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA MALATTIA DELL'EX IENA

Sharon Stone torna a far parlare di sé. Uno scatto di Basic Instinct 2 spopola sui social....GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI SHARON STONE