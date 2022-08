Ultime notizie di gossip 5 agosto 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 5 agosto 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 5 agosto 2022 troviamo Fabrizio Corona che prossimo alle nozze con Sara Barbieri sembra incantanto dal topless della compagna. Anche Elodie va "fuori di seno" sul palco del Cornetto Battiti Live. Fiorello torna in TV con un nuovo programma mentre Sabrina Ferilli riapre la polemica con Vanessa Incontrada. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 5 agosto 2022:

Red Ronnie si conferma tra i complottisti più accaniti sul web. Il conduttore televisivo è convinto che i distributori di benzina vogliano tracciarlo...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA TEORIA DEL COMPLOTTO DI RED RONNIE

Lady Gaga sarà Harley Quinn nel sequel di Joker, con Joaquin Phoenix che vestirà ancora i panni che clown arcinemico di Batman...GUARDA LA CLIP DI JOKER 2

Sabrina Ferilli torna a parlare di Vanessa Incontrada dopo la terza copertina dell'attrice spagnola su Vanity Fair: "Avete rotto..."...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLO SCONTRO FERILLI-INCONTRADA

Fiorello torna in TV sulla Rai con un programma inedito, anche se non in prima serata...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL NUOVO PROGRAMMA DI FIORELLO

Fabrizio Corona resta di stucco davanti al decolleté della futura moglie Sara Barbieri durante le loro vacanze in Sardegna...GUARDA LE FOTO IN TOPLESS DI SARA BARBIERI

Elodie incanta il pubblico del Cornetto Battiti Live cantando con indosso una maglietta che lascia scoperta la parte inferiore del seno...GUARDA LE FOTO DELL'UNDERBOOB DI ELODIE

Michelle Hunziker prima di concludere le sue vacanze in Sardegna avrebbe acquistato un test di gravidanza in farmacia. Non si esclude però che sia per la figlia Aurora Ramazzotti....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PRESUNTA GRAVIDANZA DI MICHELLE HUNZIKER

Diletta Leotta si scatena in spiaggia durante la tappa pugliese del Jova Beach Party 2022...GUARDA IL VIDEO DI DILETTA LEOTTA AL JOVA BEACH PARTY