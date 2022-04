170 anni Polizia, realizzato un orologio celebrativo. La presentazione

Polizia e U-BOAT, l'orologio che celebra il 170° anniversario

In occasione della celebrazione del 170° anniversario della sua fondazione la Polizia di Stato in partnership con U-BOAT, nota azienda italiana attiva nella produzione di orologi ha realizzato un’edizione limitata dell’orologio modello U-47. Nel giorno del lancio dei prodotti sul mercato, Italo Fontana fondatore dell’azienda, ha donato alla Polizia di Stato, per finalità espositive, il modello n.1. L’orologio è stato consegnato al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, nel corso di un incontro al Viminale.

Asta benefica per l’orologio U-BOAT “Polizia di Stato”

In Piazza di Spagna, nei pressi della Boutique U-BOAT, è stata presentata un’asta di beneficenza on line sul sito https://www.charitystars.com che avrà ad oggetto il n. 0 dei 170 orologi prodotti in edizione limitata.All’evento, presentato da Sebastiano Somma, hanno partecipato Rappresentanti del Dipartimento della P.S., di Difesa Servizi S.p.A e di U-BOAT, il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri del Gruppo Sportivo Fiamme oro mentre la Fanfara della Polizia di Stato ha eseguito alcuni brani per i numerosi cittadini presenti./ Polizia

