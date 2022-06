App di dating, ora si sceglie per categorie: fede, cultura, professione

App di incontri, entrano in gioco le categorie: fede, cultura, professione

Novità interessante per chi è alla ricerca dell'anima gemella, le App per incontri si evolvono e vanno incontro alle richieste del mercato. Nello specifico, d'ora in poi sarà possibile effettuare la ricerca del proprio partner per categorie: fede religiosa, livello di studio, professione. È quanto riporta Il Messaggero entrando nel dettaglio dell'iperspecializzazione delle app di dating, a partire da Tinder.

L'attrazione fisica e l'istinto sessuale, a sorpresa, passano in secondo piano, accessori rispetto al vero interesse degli utenti: un'affinità superiore anche intellettuale. È il caso di Happyfew, la app di dating riservata a chi ha almeno una laurea.

Capiamoci, l'apparenza è ancora apprezzata da molti: Attractiveworld o Bestofrencontre, dove prima di tutto vengono i muscoli, gli addominali, le curve e l'appuntamento può essere preso solo tra chi condivide le stesse mirabili proporzioni e lo stesso peso forma.

Curiosa, e non per tutti, è invece Agri-dating, applicazione riservata agli agricoltori e alle agricoltrici francesi che vogliono trovare l'anima gemella soltanto nel mondo di chi si intende di campagna e colture. Ancora più mirato è Amour-bio, sito di incontri per ecologisti "che mangiano, vestono, comprano e pensano bio".

Il successo più grosso spetta però agli algoritmi capaci di far incontrare potenziali amorosi della stessa fede: chi è alla ricerca di un'affinità spirituale potrà, ad esempio, sfruttare le connessioni di app come Theotokos per i cattolici e Minder per i musulmani.

