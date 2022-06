Baggio, Ita Airways gli dedica un aereo: “Legame forte con l’Argentina”

Roberto Baggio, Ita Airways gli dedica il volo per Buenos Aires. Il Divin Codino: “Sono molto legato all’Argentina”

Ita Airways intitola il primo volo per Buenos Aires del nuovo Airbus A350 di ITA Airways all’ex campione azzurro Roberto Baggio. Il divin codino ha così commentato: “Non è facile spiegare a voce l'emozione che provo. Sono felice e orgoglioso. È una storia bellissima anche perché ho un legame particolare con l'Argentina da trent'anni. Non ci vado da tre anni, immaginate la gioia che sto provando”.

Alle ore 21.40 Roberto Baggio ha tagliato il nastro assieme a Carlo Briziarelli, direttore operazioni di terra ITA Airways, ed è salito sul volo in partenza per la capitale argentina. Il calciatore è rimasto sbalordito dall’affetto ricevuto: “È grandioso. Non è una cosa che succede spesso, sono tra pochi fortunatissimi. Un paio di mesi fa, quando il mio agente Vittorio Petrone me lo ha comunicato, pensavo mi stesse prendendo in giro”.

Il legame tra il divin codino e l’Argentina è inscindibile: “Non so come esprimere la gioia che mi dà pensare che il mio nome sia su questa tratta a cui sono molto legato, che ha portato tanti italiani dall'altra parte del mondo. C'è un insieme di fattori che lo rende ancor più incredibile. Il mio legame con l'Argentina nasce da un'altra mia grande passione oltre al calcio, la caccia”.

La leggenda del calcio e vincitore di un Pallone d’Oro ricorda il suo periodo in Argentina con affetto: “Sono stato invitato nel 1991 dall'ex presidente della Diadora Roberto Danieli per condividere questa esperienza, lui conosceva il Paese mentre io non ci ero mai stato. Sono rimasto incantato dai colori di quella terra: trent'anni fa l'Argentina non era conosciuta come adesso. Ancora oggi per me andarci mi rende felice”.

Roberto Baggio, il commento del divin codino sulla sconfitta dei nerazzurri: “La Nazionale italiana aveva il diritto di andare ai Mondiali”

Il divin codino si è soffermato anche sulla débâcle della Nazionale italiana contro l’Argentina. Baggio non si risparmia e rivendica i diritti degli azzurri: “La vergogna più grande è che l’Italia non sia andata di diritto in Qatar avendo vinto l’Europeo. È scandaloso, mi sembra una follia. Si saranno guadagnati un premio questi ragazzi o no? Se fossi stato al posto loro non so davvero come avrei reagito… È la cosa più brutta da accettare, perché in una partita 90 minuti può succedere di tutto, va storta un’azione e resti a casa? È incommentabile dai…”

