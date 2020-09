Berlusconi fidanzata, è positiva al Covid anche Marta Fascina

Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi sarebbe positiva al Covid-19. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Durante l’arco della mattina la notizia è rimbalzata fra i banchi dei gruppi parlamentari azzurri. L'ex premier ha passato le prime ore della giornata a rispondere alle telefonate cordiali per gli auguri di pronta guarigione, da parte di molti amici e leader politici, e anche da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La deputata di Forza Italia e compagna di Berlusconi, sempre secondo quanto si apprende, ha fatto il tampone ieri e ora è in isolamento ad Arcore. La Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed e' stata anche lei in Sardegna con Berlusconi.

Intanto emerge che, come aveva già anticipato Affaritaliani.it lo scorso 23 agosto, il virus dilagato al Billionaire, è stato "portato" la sera dopo all'Anema e Core di Capri dove tutti i super vip molto "free", in termini di precauzioni, si sono diretti allegramente viaggiando sulla stessa barca. A quella serata hanno partecipato anche i figli dell'ex premier, Barbara e Luigi Berlusconi.

"E' meno probabile" ma "e' assolutamente possibile che vi siano persone anche anziane asintomatiche". L'immunologa dell'universita' di Padova, Antonella Viola, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, risponde così in merito alla possibilita' che una persona di quasi 85, come Silvio Berlusconi, pur essendo risultato positivo al Covid-19 non abbia sintomi. "E' piu' probabile trovare asintomatici tra bambini e giovani - ha precisato - ma e' una questione di statistica. E' semplicemente meno probabile ma possibile, perche' questa malattia ha una mortalita' dell'1%, una morbidita' importante intorno al 5%, una percentuale di asintomatici piu' abbondanti: e' sempre una questione di percentuali".