Carol Maltesi, "Buongiorno amore e poco dopo addio". Spunta il vero fidanzato

Carol Maltesi, il vero fidanzato: "Fontana mi diceva: dorme sempre"

Il caso Carol Maltesi continua a far discutere per la brutalità della morte della 26enne italo olandese. Massacrata, fatta a pezzi e tenuta nascosta per settimane in un congelatore "appositamente acquistato su Amazon" dal vicino di casa e suo killer Davide Fontana. Adesso ad uscire allo scoperto - si legge sul Corriere della Sera - è il vero fidanzato, si chiama Salvatore Galdo ed è un attore di film per adulti. "Quella mattina Carol Maltesi mi aveva dato il buongiorno chiamandomi amore, ma all’improvviso alcune ore dopo mi ha scritto un messaggio su Whatsapp in cui diceva di lasciarmi perché ero troppo geloso".

Il perché di quella «decisione spiazzante» - prosegue il Corriere - lo ha capito soltanto adesso: a distanza di tre mesi, Salvatore Galdo ha scoperto che, quella mattina di gennaio, ad avergli scritto «buongiorno amore» era stata la «mia fidanzata» e che invece, «a lasciarmi alcune ore più tardi via Whatsapp, era stato il suo assassino, l’uomo che l’aveva appena uccisa, spacciandosi per lei con il suo telefonino. È stato un delitto premeditato, io e Carol - rivela piangendo - avevamo pianificato un futuro insieme, a Praga. Non riuscivo più a sentirla allora ho chiamato Fontana per chiedergli di farmi contattare e lui mi diceva che dormiva sempre".

