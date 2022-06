Catania, rapita bimba di 5 anni. La mamma: "Tre uomini armati e incappucciati"

Bimba rapita, la mamma: "Era appena uscita dall'asilo, urlava"

Dramma nel Catanese, a Tremestieri. Una bambina di 5 anni è stata rapita in pieno giorno all'uscita dall'asilo. La madre erà presente e ha descritto così la terribile scena. "Ero andata a prendere mia figlia — ha riferito in lacrime la donna e lo riporta il Corriere della Sera — eravamo appena uscite, quando la nostra auto è stata bloccata. Hanno preso la bimba, lei urlava ma l’hanno a caricata su un’altra auto e sono scappati. "Una bambina di 5 anni è stata portata via da tre persone armate e incappucciate... fate girare questo post». L’appello, con tanto di foto, nome e indirizzo della piccola, è cominciato a girare sui social dal primo pomeriggio di ieri. Un passaparola diventato virale poche ore dopo che la madre della bambina era entrata sconvolta negli uffici della tenenza dei carabinieri del suo paese, Mascalucia, in provincia di Catania.

Un sequestro di persona «anomalo», dicono da subito gli inquirenti, dove - prosegue il Corriere - sembrerebbe estranea la criminalità organizzata. «Siamo in una fase molto delicata e non possiamo fornire alcun particolare — precisa da parte sua il procuratore della Repubblica di Catania —, l’unica cosa che può escludersi in questa fase è la finalità di riscatto». Insomma, la piccola non sarebbe stata sequestrata per chiedere dei soldi, anche perché le condizioni economiche della famiglia non giustificherebbero un’azione del genere. Inoltre, in Sicilia sono rarissimi i sequestri di persona. Interrogati a lungo i familiari della piccola. I carabinieri stanno passando al setaccio i video di diverse telecamere di sorveglianza della zona di Piano Tremestieri dove si trova l’asilo, nella speranza di catturare qualche frame che fornisca una traccia per risalire ai sequestratori.

