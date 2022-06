Depp–Heard, l’attrice ricorre in appello: “Johnny ha vinto perchè è potente"

Processo Depp–Heard, Amber non ci sta e ricorre in appello: “Johnny ha vinto perché potente”

La saga Depp-Heard potrebbe non dirsi conclusa. La star di Aquaman non accetta il verdetto della giuria e si prepara a fare ricorso in appello. Lo dichiara al New York Times Alafair Hall, portavoce dell’attrice condannata per diffamazione. Le Heard si prepara a versare 10milioni di risarcimento all’ex marito. Cifra decisamente lontana da quella richiesta inizialmente dall’attore: Depp puntava a 50milioni. In ogni caso, secondo quanto riportato da Elaine Bredehoft, legale della Heard, l'attrice sarebbe incapace di pagare la somma di 10,4 milioni di dollari.

Amber si è così espressa sui social: “La delusione che provo oggi non può essere descritta a parole. Sono distrutta dal fatto che la montagna di prova non sia stata sufficiente per contrapporsi al potere smisurato e all’influenza del mio ex marito”.

Il ricorso della Heard è dietro l’angolo ma Johnny Depp sceglie di festeggiare il verdetto godendosi il momento. L’attore si è così espresso sui social: “Dopo sei anni la giuria mi ha ridato la vita: sono davvero onorato. Sono profondamente commosso. Dall’inizio di questa vicenda il mio obiettivo è stato quello di portare alla luce la verità, a prescindere dall’esito”.

Depp - Heard, pioggia di film per Johnny Depp mentre per la Heard...

Hollywood riaccoglie a braccia aperte Johhny. Ritorna il duo Depp - Burton con Beetlejuice. Nel cast anche Michael Keaton e Wynona Ryder, ex fiamma dell'attore. La Rider durante il processo si era fermamente schierata a favore di Depp, difendendolo a spada tratta.

Non solo Burton per Depp. Tra le pellicole in cantiere anche Jeanne du Barry, in cui Johnny interpreta la parte di Luigi VX. Un assaggio del film è stato reso disponibile durante l'ultima edizione di Cannes.

La domanda sorge spontanea: quando ha giovato il processo alla Heard? Per adesso presenzierà in Run Away With Me, In the Fire e avrà una parte molto risicata nel sequel di Aquaman. Questa perdita di centralità nel film è stata fortamente trattata durante il processo: secondo i legali della Heard, Johnny Depp avrebbe rovinato la carriera dell'attrice.

