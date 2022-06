Caso Johnny Depp, l'ex moglie Amber Heard condannata per diffamazione

Johnny Depp-Amber Heard, condannata l'ex moglie: dovrà pagare 15 milioni di dollari di danni

Johnny Depp ha vinto la causa contro l'ex moglie Amber Heard, condannata per diffamazione da una giuria della Virginia. Heard dovra' pagare in tutto 15 milioni di dollari di danni all'ex marito per un editoriale del 2018 che la Heard ha scritto per il Washington Post in cui si descriveva come una "persona pubblica che rappresenta abusi domestici".

Depp e' stato comunque condannato al pagamento di 2 milioni di dollari alla Heard perche' a sua volta ha perso in uno dei tre punti che gli venivano contestati.

Depp non era in aula alla lettura del verdetto dela giuria perché si trova ancora in Gran Bretagna dove ieri ha suonato con Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. "A causa di impegni di lavoro presi prima del processo, fisicamente non sara' in aula, ma si colleghera' per guardare l'esito della vertenza dal Regno Unito", ha detto una fonte vicina all'attore.

Johnny Depp vs. Heard, Amber: "delusa oltre ogni parola

"La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola", ha detto Amber Heard dopo il verdetto che ha dato ragione all'ex marito Johnny Depp nella causa per diffamazione decisa oggi a Fairfax in Virginia. "Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito", ha detto l'attrice osservando che il verdetto rappresenta "un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse osato parlare contro la violenza domestica veniva pubblicamente umiliata".

