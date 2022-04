Desenzano, il corpo di una donna trovato nel lago di Garda

Desenzano, trovato il cadavere di una donna nel lago

Il cadavere di una donna, di età intorno ai 60-65 anni, è stato trovato questa mattina all’alba nelle acque del lago di Garda a Desenzano. Sono stati alcuni passanti a notare il corpo senza vita che non presentava segni di violenza.

Si ipotizza che sia morta per annegamento. La donna aveva la borsa, ma non sono stati trovati i documenti. Indagano i carabinieri, che hanno disposto la temporanea chiusura di un tratto di lungolago. Al momento l’ipotesi principale è quella del gesto estremo, ma non si escludono altre piste.

Leggi anche: