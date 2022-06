L'attore Tom Cruise è accusato di coprire abusi in Scientology, la rivelazione arriva da parte di due attrici

È sulla soglia dei suoi 60 anni (li compirà il 3 luglio), al botteghino Top Gun: Maverick è un successo, ma per Tom Cruise, da qualche giorno, girano voci insistenti che la sua fidanzata conosciuta sul set di Mission Impossible 7, Hayley Atwell l'ha lasciato. La causa della rottura? Sembrerebbe essere il suo legame sempre più forte con Scientology, la chiesa fondata dallo scrittore Ronald Hubbard, nel 1954 e ora guidata da David Miscavige. Non solo, potrebbero arrivare delle deunce per l'attore.

Due attrici accusano Tom Cruise: "Coprì abusi in Scientology"

In particolare, due attrici uscite da Scientology: Leah Remini e Claire Headley, hanno affermato in post condivisi a vicenda, che Cruise sarebbe a conoscenza di tutto quello "che avviene nella setta" e quindi merita la denuncia per crimini contro l’umanità. È un’accusa forte e le due donne affermano anche che l’attore segue un culto in cui la base c'è "distruggere le famiglie".

Su Facebook, Claire Headley scrive che non andrà a vedere il seguito di Top Gun e l’organizzazione perpetra abusi e Cruise ne è consapevole. Le parole dal post: "Datemi retta: so quel che fa. Io sono stata costretta ad abortire, hanno minacciato di distruggere il mio matrimonio e la mia vita e quando sono riuscita a fuggire avevo con me solo 200 dollari".

La Headley aggiunge: “Ditemi da quanto tempo non vede la sua unica figlia naturale, Suri: è Scientology che glielo impone". Infatti, sembrerebbe che i rapporti tra Tom e Suri, nata nel 2006 dal matrimonio con l’attrice Katie Holmes, si sono interrotti da otto anni fa, mentre l’ex moglie uscì da Scientology appena avuto il divorzio.

La star di Top Gun ha sempre contestato le accuse e porta a propria testimonianza Isabella, la figlia adottata con Nicole Kidman, che ha aderito convintamente alla religione del padre: "Devo la mia felicità a lui che mi ha fatto conoscere questo mondo".

Nei rapporti di Cruise con ex mogli e compagne, il peso di Scientology si è sempre fatto sentire. La prima moglie, Mimi Rogers, fece entrare Tom nella chiesa, lei figlia di un collaboratore di Hubbard. Ma dopo la morte del fondatore fu la stessa associazione che lo costrinse a tradire la coniuge con Nicole Kidman per vendicarsi del di lei padre: Mimi e il genitore uscirono, il matrimonio naufragò, ma Cruise rimase. Ma anche il rapporto con la Kidman non ha resistito. "Noi parliamo anche se Scientology ci attacca" hanno scritto Remini e Headley.

