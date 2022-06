Elisabetta Canalis si prepara al match di kickboxing e sfoggia il sideboob

Mentre si allena in vista dell'incontro di kickboxing Elisabetta Canalis sfoggia un sideboob da urlo-FOTO

L'ex velina Elisabetta Canalis pratica kickbixing da molti anni e ora è arrivato il momento di combattere sul serio. Il 18 giugno, nella splendida Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica 4 a Venaria Reale (Torino) avrà luogo la dodicesima edizione di The Night of Kick and Punch. Il gala dedicato agli sport da ring che quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che consente di colpire l’avversario con calci, pugni e ginocchiate. Elisabetta in quest'occasione combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low-kick: pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo ed alle gambe.

Elisabetta commenta: "Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo ormai, amo questa disciplina perchè richiede oltre allo sforzo fisico tanta concentrazione su se stessi e anche sull’avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente (che può essere un’alleata ma anche un’avversaria nella vita e sul ring) mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore".

Mentre Elisabetta manda in tilt il web e mostra su Instagram il suo sideboob, in occasione di uno shoothing con vista Portofino, le immagini sono arricchite dalla didascalia: "Shooting day con le mie persone preferite. Ma quanto mi siete mancati".



