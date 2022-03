Empoli, cadavere nel container di un’azienda cartiera

A Empoli, in un’azienda cartiera è stato trovato il cadavere di un giovane straniero. Il corpo era situato in un container e al momento non è ancora stata resa nota l’identità della vittima. Lo ha scoperto verso le 10.30 un addetto con mansioni di smistamento della carta della raccolta differenziata, che ha immediatamente lanciato l'allarme.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli che stanno indagando sull'accaduto. I carabinieri spiegano che l’operaio ha rinvenuto il corpo nello svuotare il container con una gru, dotata di braccio meccanico e pinza.

