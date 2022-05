Empoli, infermiere spiate e filmate sotto la doccia. Sospetti sui colleghi

Microtelecamera filmava doccia infermiere in ospedale Empoli Indagini dei carabinieri

Indagini dei carabinieri a Empoli (Firenze) per scoprire chi aveva nascosto una microcamera in una doccia presente degli spogliatoi femminili ad uso delle infermiere dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. La vicenda viene riferita dal quotidiano La Nazione e risulta che ad accorgersi della presenza del congegno sono state proprio alcune dipendenti che avevano notato un 'piccolo' occhio elettronico sotto il miscelatore dell'acqua. Loro stesse hanno sfilato dal muro il piccolo apparato tecnologico e tirando un cavo di trasmissione a cui era collegato.

Secondo le indagini, la telecamera era connessa con un monitor presente in una sala a fianco, di libero accesso. La stanza viene utilizzata dagli addetti di alcune società di servizi operanti nell'ospedale. L'Asl Toscana Centro ha avviato una sua indagine interna. «Ci hanno spiato durante la doccia chissà per quanto tempo. E adesso rischiamo di finire sul web in pasto a maniaci e guardoni», racconta una delle infermiere al Corriere della Sera, che spiega. "Restano i sospetti che ad agire possa essere stato un dipendente dell’ospedale. Gli spogliatoi delle donne, dove si trovano anche le docce, sono in una zona difficilmente raggiungibile da un non addetto ai lavori. Bisogna percorrere un grande atrio, camminare per decine di metri, attraversare un corridoio e aprire alcune porte con un badge".

