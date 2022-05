Firenze, sputi e insulti ad un disabile. La baby gang: “Dacci le sigarette"

Firenze, baby gang aggredisce un ragazzo disabile: “Dacci le sigarette”

Un ragazzo disabile di 15 anni stava passeggiando in Oltrarno quando è stato avvicinato da cinque ragazzi. Il branco gli avrebbe chiesto una sigaretta ma lui non ne aveva con sé. All’improvviso la violenza: sputi, spintoni e insulti. La baby gang l’avrebbe addirittura perquisito.

Firenze, la rabbia della mamma del ragazzo disabile: “Non è la prima volta. Lo chiamano Storpio o Ritardato”

Tornato a casa, il quindicenne avrebbe raccontato tutto alla mamma che, secondo quanto raccontato a lanazione.it, sarebbe corsa a denunciare il fatto. La donna, sconvolta dall’accaduto, l’ha così commentato: “Mio figlio ha paura. Purtroppo non è la prima volta, spesso per strada viene seguito da ragazzini che frequentano l’Oltrarno, e schernito per via dei suoi problemi fisici”.

Il giovane, secondo quanto raccontato dalla donna, sarebbe solito ricevere insulti fin dai tempi delle scuole medie: “Più volte è stato seguito a casa, insultato, gli hanno portato via monete e sigarette. Lo hanno chiamato Storpio e Ritardato”.

