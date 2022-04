Cronache

Venerdì, 22 aprile 2022 Forza Nuova, 5 misure cautelari per assalto a Cgil: No Vax Franzoni in carcere Ordinanza cautelare per altre 5 persone, gravemente indiziate di aver preso parte alle violenze ai danni della sede capitolina della Cgil il 9 ottobre 2021