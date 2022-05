Francesco, il suo regno volge al termine: in corsa c'è il cardinale di Bologna

Francesco, il suo regno volge al termine: chi sarà il suo successore? In corsa il Cardinale di Bologna

Il regno di Papa Francesco volge al termine. Queste la teoria choc apparsa su Le figaro e firmato da Jean Marie Guenois. Il 25 e il 26 marzo si è svolto a Chicago un incontro, inizialmente segreto, che ha coinvolto cardinali e prelati di tutto il mondo.

L’obiettivo? Riflettere sulle possibili mosse dell’opposizione di Francesco che potrebbe rendere vani i progressi compiuti dall’attuale Papa in carica. Ne parla un grande elettore di Bergoglio, il cardinale Oscar Rodríguez Maradiaga che dichiara: “Questa opposizione al Papa sta cercando di costruire muri, di tornare indietro, di guardare alla vecchia liturgia o a cose precedenti al Vaticano II”.

Sempre secondo il giornalista Jean Marie Guenois, ci sarebbero già dei papabili sostituti di Bergoglio: una figura molto vicina a Francesco, ovvero il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, appartenente alla comunità di Sant'Egidio e il cardinale di Budapest, Péter Erdo, decisamente più conservatore. Secondo quanto apparso su Le Figaro, nulla sarebbe lasciato al caso: la decisione sarebbe seguita personalmente da Francesco, in quanto il Papa vorrebbe come successore una figura capace di portare avanti le importanti riforme messe in atto dalla Chiesa.

