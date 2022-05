Franchi e le donne, bufera sulla stilista: l'attacco di Selvaggia Lucarelli

Elisabetta Franchi, le parole durante l’intervento: “Assumo solo donne dai quaranta in su”

“Assumo solo donne dai 40 anni in su, loro hanno già fatto tutti e quattro i giri di boa”. Questa una delle tante frasi proferite dalla stilista emiliana Elisabetta Franchi durante un evento organizzato da Il Foglio e Pwc. L’intervento della self-made woman ha infiammato il web e il mondo dei VIP.

Franchi e le donne, arrivano le critiche dei VIP: dalla Lucarelli a Gassmann

Parlando dell’essere madri e mogli, la Franchi li definisce come “un dovere presente nel DNA di ogni donna”. I vip insorgono condannando le parole della stilista. In prima linea Selvaggia Lucarelli. La giornalista sul suo profilo Twitter ha così sbottato: “Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e @PwC_Italia. Roba che l’intervista a Lavrov in confronto è stata un esercizio di mastodontico giornalismo”.

Interviene con forza anche Marianna Madia che suo profilo social twitta così: “Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel complesso più avanti di così, anche se le carenze di welfare sono ancora davvero troppe”.

Non mancano i commenti maschili, tra i primi a prendere una posizione netta Alessandro Gassmann. Sui social l’invito dell’attore romano a boicottare il brand: “Mi auguro che tutte le clienti under 40 della #Franchi cessino di acquistare i suoi prodotti, perché troppo occupate in altro”.

L’intervento della self-made woman si è tenuto qualche giorno fa eppure la rabbia del web non si è ancora spenta, tanto da mantenere in tendenza su Twitter #ElisabettaFranchi. Una pioggia di critiche sulla Franchi che non accenna a placarsi: la stilista avrà un ombrello per ripararsi?

