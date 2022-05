Francia, morta a 66 anni Miss. Tic: celebrità della street art transalpina

Miss. Tic è morta a 66 anni, autrice di celebri silhouettes di donne brune, sexy e poetiche che campeggiano sui muri di Parigi

E' morta a 66 anni, al termine di una lunga malattia, Miss. Tic, una celebrita' della "street art" autrice di celebri silhouettes di donne brune, sexy e poetiche che campeggiano sui muri di Parigi. Le sue opere sono esposte regolarmente in Francia e all'estero. L'artista, deceduta ieri, era nata da padre tunisino immigrato in Francia e madre della Normandia. Il suo vero nome era Radhia Novat e comincio' a raffigurare sui muri i suoi ideali di figure femminili nel 1985, dopo un soggiorno negli Stati Uniti, nelle strade del quartiere della Butte Montmartre, dove e' cresciuta. Poi nel Marais, a Montorgueil e alla Butte-aux-Cailles.

Il nome d'arte di Miss. Tic le era stato ispirato dal personaggio di Miss Tick, una delle tante streghe create per Disney. All'inizio, molte furono le sue difficolta' e i guai con la giustizia, dal momento che all'epoca i "tag" o lo "stencil" - tecnica che consente di riprodurre in serie i disegni sui muri - erano considerati come un danneggiamento di bene pubblico. Nel 1997 fu addirittura arrestata, ma attiro' l'attenzione di grandi marchi della moda, da Kenzo a Louis Vuitton. Nel 2007 firmo' il manifesto del film "La fille coupe'e en deux" di Claude Chabrol e le poste riprodussero sue opere su francobolli.

Leggi anche: