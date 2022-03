Guerra, ancora Figliuolo. Responsabile per l'invio delle armi all'Ucraina

Guerra, tutto nelle mani di Figliuolo. Dai vaccini ai missili

Dalla lotta alla pandemia da Coronavirus alla guerra in Ucraina. Non c'è pace per il commissario all'Emergenza Francesco Figliuolo. A lui infatti - si legge su Repubblica - è stato assegnato il complicato compito di far arrivare le armi dell'Italia a Kiev. Da una settimana il generale è passato dalle consegne di vaccini a quelle di missili, dalla guerra contro il virus all’impegno nelle retrovie di un conflitto vero, trovandosi a gestire le due emergenze più drammatiche della storia contemporanea. Le spedizioni di materiale bellico decise dal governo Draghi non sono un compito semplice: trasportare ordigni richiede misure di sicurezza straordinarie. In questo caso, bisogna prendere le armi dai magazzini sparsi in tutta la Penisola, poi è necessario verificare che siano pienamente funzionanti e infine inviarle sul fronte di guerra.

Non è facile - prosegue Repubblica - passare dalle fiale Pfizer ai missili Stinger, Figliuolo però è un ufficiale con una lunga carriera operativa. Già venti anni fa si è occupato delle esercitazioni Nato e del trasloco del comando alleato in Bosnia. Poi in Afghanistan ha guidato la “Task Force Cobra”, settecento soldati che nel 2004 hanno protetto Kabul dai talebani durante le prime elezioni democratiche. Esperienze sul campo che gli torneranno utili, visto che il suo nuovo comando supervisiona ogni azione dei nostri reparti fuori dai confini: che si tratti dei caccia intercettori che vigilano sul Mar Nero, degli alpini mandati a presidiare il confine sul Baltico o delle navi che sorvegliano la flotta russa nel Mediterraneo.

