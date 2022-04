Lapo, con i soldi del viaggio di nozze salva 150 ucraini e 15 cani dalle bombe

Guerra Russia Ucraina, il cuore grande di Lapo Elkann verso chi soffre

Un grande gesto di solidarietà verso chi vive sotto le bombe da due mesi. A compierlo è stato Lapo Elkann, il rampollo della famiglia Agnelli che grazie alla sua Fondazione Laps e con i soldi delle donazioni ricevute per il suo matrimonio con Joanna in Portogallo, ha deciso di trasformare un regalo d'amore in un atto d'amore verso chi soffre. Lapo - si legge sul Corriere della Sera - ha noleggiato un Boeing 737 dalla compagnia ucraina SkyUp Airlines per portare in salvo dalla guerra 150 ucraini. La comitiva, che comprendeva anche quindici animali tra cani e gatti, è atterrata l’altroieri a Cascais, sulla costa Atlantica del Paese lusitano.

Lapo e Joanna ("la persona che contribuisce a evidenziare la parte migliore di me", come lui stesso ha definito la propria moglie), hanno sentito il dovere di essere accanto al popolo ucraino in modo disinteressato. Lapo, come si sa, è sempre stato diretto e concreto, le sue scelte arrivano dal cuore, grazie ad un’umanità che non ha bisogno di molte riflessioni. Questa - prosegue il Corriere - non è l’unica donazione fatta dalla Fondazione dall’inizio del conflitto: nelle scorse settimane alcuni autobus hanno trasportato in vari ospedali italiani e europei, ammalati e bambini con patologie oncologiche provenienti dall’Ucraina. Lapo ha ottenuto supporto anche da diversi club juventini perché, come lui stesso ha ribadito, "quando una squadra è in difficoltà è il sostegno del pubblico a fare la differenza, e in questo momento c’è una nazione intera in difficoltà ed è il nostro compito scendere in campo".

