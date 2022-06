Le spiagge più belle d'Italia 2022, scopri quali sono

Le spiagge e le strutture del sud d'Italia sono le migliori del 2022

Le vacanze estive sono quasi alle porte e molti turisti sceglieranno di passarle al mare. A tal proposito, prendendo in considerazione il periodo d'esame tra aprile-maggio 2022, da una ricerca curata dal Reputation Rating, l'unico morore di ricerca cui brevetto è registrato presso il Ministero dell'Economia, in grado di offrire una valutazione affidabile e imparziale della reputazione di brand, emerge che le strutture e le spiagge migliori d'Italia sono quelle del sud.

In particolare, le località marine del meridione quest'annno strappano il primato alla Liguria; mentre difendono bene le loro posizioni le regioni di Abruzzo ed Emilia-Romagna. Quindi, i litorali del Mezzogiorno riconquistano la vetta delle spiagge percepite come migliori mete turistiche per l’estate, quindi, e Reputation Rating ha individuato le dieci destinazioni balneari che godono della maggiore attrattiva.

La classifica del Reputation Rating

Di seguito, riportiamo la classifica delle prime 10 spiagge in Italia per Reputazione:

Baia del Buon Dormire – Palinuro (Campania)

Cala del Bue Marino – San Vito Lo Capo (Sicilia)

Spiaggia delle Due Sorelle – Sirolo (Marche)

Canneto Beach – Leporano (Puglia)

Punta Penna – Vasto (Abruzzo)

Lido di Comacchio – Ferrara (Emilia-Romagna)

Marasusa – Tropea (Calabria)

Spiaggia dei 300 Gradini – Gaeta (Lazio)

Punta della Suina – Gallipoli (Puglia)

Spiaggia di Cala Spalmatore – La Maddalena (Sardegna)



