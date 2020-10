Longo, l'ex avvocato di Berlusconi spara. Una coppia lo ha pestato sotto casa

Piero Longo, ex avvocato di Silvio Berlusconi, ha subito un'aggressione nel suo cortile di casa in centro a Padova. A picchiarlo è stata una coppia di fidanzati, successivamente fermati dalla polizia, insieme ad una complice che faceva da palo. Oscuro, almeno per ora, - si legge sul Corriere della Sera - il movente dell’aggressione, che per la dinamica potrebbe richiamare le caratteristiche di una spedizione punitiva in piena regola, messa in atto dal terzetto nei confronti del notissimo legale padovano. Il legale è uno storico difensore di Silvio Berlusconi e collega di studio di Niccolò Ghedini, nonché ex senatore di Forza Italia.

I due lo attendevano nel cortile interno dell’edificio lo hanno subito aggredito, spinto a terra e picchiato. Longo, a quel punto ha estratto una pistola che aveva con sè, probabilmente sparando un paio di colpi in aria per intimidire gli aggressori e indurli ad andarsene. Gli inquirenti, al momento, - prosegue il Corriere - vanno per esclusione: dai riscontri effettuati, è stata subito scartata una matrice politica dell’aggressione e dubbi si nutrono anche sul fatto che il violento pestaggio possa essere ricondotto all’attività professionale del legale padovano. Rimane, perciò, la sfera personale.