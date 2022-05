Malore improvviso per Victoria dei Maneskin

A causa di un malore Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, dà forfait al Tonight Show

I Maneskin sono stati di nuovo ospiti al Tonight Show, di Jimmy Fallon, grande assente la bassista Victoria, a causa di un malore improvviso, nulla di grave a quanto comunicato dai membri. Il gruppo italiano, ormai è una star internazionale e per la seconda volta nel giro di pochi mesi, si è ritrovato di nuovo negli studi di una delle trasmissioni più famose e apprezzate degli Stati Uniti.

Questa volta la band romana, però, si è dovuta esibire senza la sua fondatrice, Victoria De Angelis, ma al suo posto è arrivato un sostituto d’eccezione. Infatti, Damiano, Ethan e Thomas, hanno fatto posto, con tanto di parrucca bionda, trucco glitter, a Jimmy Fallon, che con ironia ha sostituito la ragazza.

Infatti, il presentatore ha così esordito in studio, riferendosi a Victoria: “È ammalata, sta bene. Mi hanno chiesto se potevo suonare”. Poi, una volta imbracciato il basso ha continuato: “È vero, è successo stamattina alle 11. Ho risposto come la suonate? Cos'è? Non lo so...'. Me l'hanno fatto vedere e... ce l'ho!. Lo faccio per Vic, per il rock and roll e per il Mondo!". Così, ha urlato il conduttore fra gli applausi per poi esibirsi nell'ultimo singolo del gruppo, Supermodel.

Mentre, i Maneskin, rimangono ancora negli Stati Uniti per i prossimi giorni e stanno scherzosamente andando in giro con il cartonato di Victoria.

