Märtha Louise di Norvegia va a nozze, sposerà lo sciamano Durek Verrett

La principessa Märtha sposerà il suo sciamamo Durek Verrett

Lei è la principessa di Norvegia, lui è lo sciamano delle star americane, tra cui Gwynet Paltrow: finalmente si sposano. Ecco, è in arrivo il royal wedding di Märtha Louise e Durek Verrett. L'annuncio arriva via Instagram, dove lei ha pubblicato la foto con la didascalia: "Sono così felice di sposare lo Sciamano Durek, l'uomo che mi fa battere il cuore".



Da quando è iniziata la loro storia, nel 2019, il gossip norvegese è sempre attento a ogni dettaglio della coppia, i media hanno scavato a fondo nella vita dell'uomo definendolo addirittura un truffatore, per non parlare della famiglia reale, che stando alle voci mai confermate dai diretti interessati, ha sempre storto il naso su questo legame. Nonostante la valanga di critiche Märtha si è sempre difesa: "Non spetta a voi giudicarmi. Non scelgo un uomo per soddisfare nessuno di voi, né le norme o gli schemi che avete nella testa". Soprattutto, Märtha Louise accanto a Derek ha ritrovato il sorriso, dopo il divorzio dallo scrittore Ari Behn, poi morto suicida, con cui aveva messo al mondo tre figlie: Maud Angelica, Leah Isadora e Emma Tallulah.

La principessa nel 2017, è stata la prima reale norvegese a divorziare. Märtha Louise di Norvegia in passato è stata fisioterapista (ha conosciuto il primo marito, Ari Behn, proprio studiando il metodo Rosen dalla madre di lui), ha fatto la cantante e la cantastorie per i bambini in televisione. E proprio la carriera nello spettacolo le è costata la perdita del trattamento di Altezza Reale.

Dal 2021 Märtha vive in America, dove ha fondato una Scuola degli angeli (Engleskolen), che fornisce una 'formazione in chiaroveggenza e comunicazione con gli angeli'. La figlia dei sovrani norvegesi e il futuro sposo insieme tengono conferenze dal titolo The Princess and the Shaman e rilasciano interviste di coppia in cui si dedicano reciproche parole d'amore.

Ancora non si conoscono: la data, i dettagli e gli inviati al matrimonio. Mentre, il futuro sposo dichiara: "Sono felice fino alle lacrime all'idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro, angelica, saggia e potente che rappresenta tutti i livelli di una dea ai miei occhi. Insieme, come una coppia spirituale piena di sentimento, useremo il nostro potere per sostenere le persone a creare un mondo basato sull'amore e sull'accettazione. Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore".

