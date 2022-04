Modena, trovati resti umani: le foto degli abiti per identificare la vittima

Resti umani a Maranello, le foto degli indumenti per identificare la vittima

I carabinieri e la procura di Modena hanno diffuso le immagini dei vestiti trovati vicino ai resti umani rinvenuti sabato 2 aprile sull’argine sinistro del torrente Tiepido, a Torre Maina di Maranello. I resti, un teschio e alcune ossa in un telo di cellophane, versano in uno stato di decomposizione piuttosto avanzato, diversamente dagli abiti.

In particolare si tratta di una maglietta a maniche lunghe bianche con delle stampe, un maglione dolcevita nero, un reggiseno rosso e un orecchino in oro giallo, effetti personali che fin da subito hanno fatto pensare al sesso femminile del cadavere. Al momento non è nota l’identità della vittima.

La situazione resta complicata. Ad aumentare i dubbi, infatti, il diverso stato di conservazione dei vestiti: il reggiseno e il maglione di colore rosso appaiono molto più deteriorati rispetto al maglione scuro e alla maglia a maniche lunghe. Inoltre, non è sicuro che tutti quegli indumenti risalgano ai resti umani rinvenuti.

