Molestie a Peschiera, “le bianche non salgono”: si indaga anche per razzismo

Molestie a Peschiera del Garda, si indaga anche per razzismo

“Le donne bianche non salgono sul treno”. Avrebbero pronunciato questa frase gli aggressori indagati per molestie sessuali ai danni di 5 ragazza sul treno da Pechiera del Garda lo scorso 2 giugno.

La procura di Verona sta ipotizzando oltre all’accusa di violenza sessuale anche l’aggravante dell’odio razziale rivolto a chi ha la pelle bianca. Solo in teoria, però, perchè l’indagine si sta dimostrando estremamente in salita ad iniziare dall’individuazione dei responsabili di quei palpeggiamenti alle cinque ragazze poi scese a Desenzano. D’altro canto, fanno sapere dalla procura, non è per niente facile arrivare ai responsabili di quegli assalti a sfondo sessuale.

