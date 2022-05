Morte Samantha Migliore, il marito: "Non avrò la custodia dei suoi figli"

Samantha Migliore, morta per un intervento al seno fatto in casa

Il marito di Samantha Migliore, Antonio Bevilacqua, non potrà avere l'affido dei figli della donna perché secondo i servizi sociali le loro nozze sono durate troppo poco. Samantha, infatti, è morta a causa di un intervento al seno eseguito da una sedicente “estetista”, Pamela Andress, dopo soli otto mesi di convivenza.

Il marito ha spiegato in diretta a Storie italiane di aver cercato l’affidamento dei cinque figli della donna, ma di aver rinunciato dopo che “i servizi sociali mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l'affido dei bambini. Gli otto mesi di convivenza che abbiamo avuto sono considerati un periodo di tempo troppo breve per poter ottenere l'affido”, ha spiegato Antonio Bevilacqua.

A causa della situazione, l’uomo ha deciso di tornare in Germania, dove lavorava prima di conoscere Samantha Migliore. Bevilacqua, parlando dei figli della moglie, ha affermato: “Io i ragazzini li amo, sono la mia famiglia, ci sarò sempre per loro, sempre in qualsiasi secondo. Oggi mia moglie non c’è più ma farò di tutto per i bambini, anche se ho preso una decisione di andare all’estero a lavorare. Sono la mia famiglia, la mia unica famiglia", ha aggiunto l’uomo.

I figli di Samantha, tutti e cinque minorenni, sono stati affidati alla famiglia di origine della madre. Antonio Bevilacqua, invece, ha confermato che seguirà lo svolgimento del processo, presentandosi a testimoniare la sua versione: Pamela Andress non ha soccorso Samantha, lasciandola morire tra le braccia del marito.

