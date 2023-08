Omicidio Saman, il Pakistan cede: sì all'estradizione del padre Shabbar Abbas

Omicidio Saman, svolta dal Pakistan. Il padre della ragazza alla sbarra in Italia. Ecco quando

Svolta sul caso dell'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa dai familiari a Novellara in provincia di Reggio Emilia perché voleva vivere all'occidentale e rifiutava un matrimonio combinato. Dopo un lungo tira e molla il Pakistan ha deciso di accettare la richiesta dell'Italia per l'estradizione del padre della ragazza, Shabbar Abbas. Secondo quanto rende noto AGI, l'uomo però ha la possibilità di opporsi alla misura in un ultimo appello durante l'udienza di oggi a Isalamabad. L'avvocato Mahmood Akhtar, legale del padre della 18enne arrestato dopo mesi di latitanza in Pakistan, ha sottolineato che proprio oggi è stato emesso l'avviso all'imputato per la consegna all'Italia.