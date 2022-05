Omicidio Scagni: 20 coltellate dal fratello sotto casa. La polizia dov’era?

Omicidio Alice Scagni, accoltellata dal fratello sotto casa: la polizia dov'era?

Alice Scagni, 34 anni, era scesa in strada per accompagnare il cane, quando suo fratello Alberto l’ha aggredita con venti coltellate all’addome, fino alla morte. Alberto Scagni, 42 anni, è stato arrestato in flagranza di reato perché rintracciato vicino al luogo della violenza, in possesso di un coltello compatibile con le ferite di Alice.

La giovane donna, madre di un bambino di un anno e 4 mesi, è stata uccisa per un motivo economico: il fratello, affetto da disturbi psichici, da tempo chiedeva soldi ad Alice.

