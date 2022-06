OnlyFans, Naomi De Crescenzo: "Con i video guadagno più di un politico" - FOTO

Naomi De Crescenzo è una delle star di OnlyFans e dichiara di guadagnare più di un politico

A Zona Bianca, Naomi De Crescenzo star e influencer di successo sui social, in particolar modo su OnlyFans dichiara: "Guadagno molto di più di un politico".

La ragazza vanta più di 600mila followers e spiega anche di essere consapevole dei rischi di quello che fa e di quanto il web possa essere insidioso e pericoloso ammettendo: "Una ragazza, quando decide d'intraprendere questo tipo di percorso, deve essere consapevole di ciò che fa e degli eventuali rischi".

Mentre circa il contenuto dei video pubblicati e venduti, chiarisce che non c'è nulla di male nel farlo e in molti casi diventa amica e confidente dei suoi clienti. "A differenza degli attori che recitano ruoli per contenuti per adulti, vengo vista come una persona reale e concreta. Chi mi segue ha l'esigenza di avere un contatto diretto con me", conclude Naomi.

