Papa Francesco, svolta epocale. Sì alle donne sull'altare con abiti liturgici

Papa Francesco dice sì alle donne sull'altare con abiti liturgici. Altra svolta epocale nella Chiesa. Le spinte per il cambiamento manifestatesi nel recente Sinodo dei vescovi - si legge su Repubblica - hanno convinto il Papa a cambiare nonostante perduri il no al diaconato e al sacerdozio femminile. In tante parrocchie del mondo già oggi ci sono diverse donne che leggono le letture del giorno (lettorato) e che dispensano l’eucaristia assieme al sacerdote durante le funzioni religiose. Accolito, in greco antico, significa compagno di viaggio. Così l’accolito nella Chiesa accompagna, assiste, il sacerdote durante la funzione religiosa.

Francesco, - prosegue Repubblica - anche sulla scia del discernimento emerso nel Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia, va oltre e rende definitiva la presenza femminile sull’altare. Papa Bergoglio interviene sul primo paragrafo del canone 230 del Codice. E prevede che il conferimento alle donne di questi due particolari ministeri avvenga con un atto liturgico. Non si parla di ordinazione, ovviamente, ma c’è comunque una solennità nell’atto del conferimento. Se sull’ordinazione sacerdotale femminile Francesco ha ribadito più volte il suo deciso no, già espresso più volte anche dai suoi predecessori, ancora in bilico sembra invece possa essere la possibilità che si arrivi in futuro al diaconato femminile.