Perugia, va in ospedale per un mal di gola: muore a 17 anni dopo il ricovero

Morta a 17 anni a Perugia: "Aveva solo un mal di gola"

È morta la ragazza diciasettenne di Perugia che sabato pomeriggio è andata in ospedale con “qualche linea di febbre e mal di gola”, come denunciato dai genitori. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Familiari e amici hanno avviato una raccolta per sostenere le spese legali, perché venga fatta chiarezza sulla causa che ha provocato la morte della giovane.

Dalle prime verifiche dell’autopsia risulta che “la giovane paziente, dopo essere stata tempestivamente sottoposta in pronto soccorso ai necessari accertamenti diagnostici e alle cure del caso, presentava condizioni che necessitavano dell'immediato ricovero nel reparto di Terapia Intensiva - spiega l'Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia - Nonostante le cure intensive garantite dai sanitari, il successivo decorso clinico è stato così repentino da condurla al decesso in meno di 48 ore".

