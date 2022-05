Polizia sorpassata in autostrada da un 14enne. Multa di 4mila euro ai genitori

La Polizia friulana ferma un 14enne alla guida, a bordo anche i genitori

Un'adolescente, 14 anni, è stato sorpreso alla guida di un'auto lungo l'autostrada A4. Il fatto è accaduto tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia). A bordo dell'automobile c'erano anche i genitori, cui è stato contestato: la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l'incauto affidamento del veicolo e stabilita una sanzione complessiva di quasi 4.000 euro.

A sorprendere il ragazzo è stata una pattuglia della polizia stradale di Palmanova che si è vista sorpassare da una vettura a una velocità elevata. Prontamente, poi, le forze dell'ordine l'hanno raggiunta e affiancata. Subito gli agenti hanno notato che alla guida si trovava il giovane, insospettiti dall'aspetto hanno deciso di controllare le persone a bordo.

Non solo, mentre gli agenti stavano accompagnando il veicolo presso l'area di servizio poco distante, questo si è bloccato sulla corsia di marcia dell'autostrada. Andando così a creare un pericolo a chi sopraggiungeva e considerando che quel tratto della corsia di emergenza era chiusa per lavori. La polizia stradale, non potendo tornare indietro, ha aspettato che l'auto passasse nuovamente fermandola subito dopo, scoprendo che alla guida non c'era più il ragazzino, ma il padre.

Leggi anche: