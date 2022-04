Principe Andrea, nuovi guai: "Frode a una miliardaria turca"

Principe Andrea resta coinvolto in una presunta frode a una miliardaria turca

Dopo lo scandalo Epstein, che ha visto il principe Andrea pagare 12 milioni di sterline a Virginia Giuffre, la donna che lo accusava di abusi sessuali, un nuovo scandalo colpisce il terzogenito della regina Elisabetta. Una vicenda che viene raccontata dal Corriere della Sera: "Il suo nome, assieme a quello dell’ex moglie Sarah Ferguson e della figlia Beatrice, è emerso all’Alta Corte di Londra nel contesto del procedimento avviato da Nebehat Isbilen, miliardaria turca, moglie di un ex politico in prigione dal 2015, contro il proprio consulente finanziario, Selman Turk".

"Isbilen sostiene di essere stata imbrogliata e di aver perso, per colpa delle attività frodolente di Turk, un patrimonio di circa 40 milioni di sterline, quasi 48 milioni di euro. Tra i pagamenti contestati ci sono alcuni versamenti effettuati ai duchi: circa 750.000 sterline sul conto personale di Andrea e circa 300.000 sterline per Sarah", scrive il Corriere. "Turk avrebbe giustificato i pagamenti spiegando a Isbilen che si trattava di un ringraziamento per l’intervento di Andrea nel rilascio di un passaporto. Successivamente però avrebbe definito il versamento «un regalo di matrimonio per Beatrice», la figlia di Andrea e Sarah che nell’aprile 2020 ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi".

Prosegue il Corriere: "La stessa giustificazione, stando al Daily Mail, venne fornita nel novembre 2019 dall’assistente del duca, Amanda Thirsk, ai banchieri di Isbilen che chiedevano informazioni sui fondi. I soldi dati a Sarah, invece, sarebbero stati un pagamento per le mansioni svolte dalla duchessa presso una società di energia pulita. Il sospetto è che dietro lo spostamento di denaro si nasconda un’operazione di riciclaggio e che Andrea sia rimasto coinvolto, forse senza saperlo, in un gioco sporco". Un'altra brutta avventura per un reale in seria difficoltà.

