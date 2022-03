"Quello è lo yacht di Putin". Dotazione da capo di Stato, costa 700 milioni

Putin e lo yacht a Marina di Carrara. Giallo nel porto toscano

Putin continua sulla sua strada. Niente tregua e neppure un'apertura a trattare. Vuole l'Ucraina e far cadere il governo Zelensky e per farlo è disposto a tutto. Non sembra preoccupato nemmeno per le pesanti sanzioni inflitte alla Russia. Tanto che sarebbe proprio ancorato ad un porto in Italia - si legge sul Corriere della Sera - il suo maga yacht da 170 metri. E' giallo a Marina di Carrara, la super nave batte bandiera delle isole Cayman e il nome del suo proprietario è un mistero. "È la nave di Putin", pare abbiano svelato alcuni membri dell’equipaggio scatenando non solo la curiosità dei media ma anche indagini della guardia di finanza a caccia dei tesori da «congelare» degli oligarchi russi favorevoli all’invasione dell’Ucraina.

La notizia - prosegue il Corriere - ha varcato l’Oceano ed è finita sul New York Times. L’imbarcazione, lunga 170 metri, con una stazza di 10.167 tonnellate e un valore di almeno 700 milioni di dollari, si chiama Scheherazade. Lo yacht avrebbe dotazioni da capo di Stato: una piattaforma di atterraggio per elicotteri e un sistema per intercettare i droni. Il capitano, Guy Bennett-Pearce, ha dichiarato di non aver mai conosciuto e incontrato il presidente russo, ma il giallo continua.

