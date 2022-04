Ragazza scomparsa a Jesi: anche una medium partecipa alle ricerche Legale fidanzato, usiamo mezzi non convenzionali

Nel caso della 27enne scomparsa Andreea Rabciuc, entra in scena anche una medium. Ragazza di origine romene, si sono perse le tracce dalla mattina del 12 marzo, quando si allontano' da una terreno nelle campagne di Montecarotto (Ancona), dove aveva trascorso la notte con il fidanzato Siome Gresti e altre due persone.

"Abbiamo deciso di fare ricorso ad una medium - spiega all'ANSA l'avv. Emanuele Giuliani, legale di Gresti, che ora e' indagato dalla Procura della Repubblica di Ancona per sequestro di persona -, si tratta di una risorsa messa a disposizione dai Servivi Investigativi srl di Andrea Ariola, il nostro consulente, che l'ha gia' impiegata in passato con buoni risultati".

La sensitiva avrebbe gia' dato anche delle prime indicazioni "che noi stiamo condividendo con i carabinieri di Jesi, che conducono le indagini" dice l'avvocato, il quale sottolinea che le loro non sono semplici indagini difensive, "stiamo tentando il tutto per tutto, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo. Vogliamo dare una mano, un contributo concreto alle ricerche". Intanto e' stato deciso di rinviare a causa del vento l'utilizzo di due droni, previsto per oggi.

Venerdi' c'e' stato un sopralluogo dei carabinieri del Ris nell'area messa sotto sequestro dove ci sono un casolare e una roulotte, anche con l'impiego di un cane molecolare, a cui hanno partecipato anche il legale e il consulente. Venerdi' notte Giuliani, Ariola e una squadra della Servizi Investigativi srl hanno perlustrato le campagne in altre zone, un altro gruppo ha invece cominciato a raccogliere informazioni nei locali frequentati da giovani, alla ricerca di tracce di Andreea.

